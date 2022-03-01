الحيدري : منصب محافظ كركوك سيدخل ضمن المعادلات السياسية

المستقلة /- أوضح عضو ائتلاف دولة القانون، كاظم الحيدري، ان منصب محافظ كركوك سيدخل ضمن المعادلات السياسية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، لافتا الى ان حزب بارزاني مستعد للتضحية بأي منصب من اجل الحصول على الرئاسة، وبخلافه ستكون المساومة على منصب محافظ كركوك.

وقال الحيدري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “منصب محافظ كركوك يفترض حسمه قانونيا من عن طريق قانون مجالس المحافظات في حال اجراء انتخابات المجالس، حيث سيتم اختيار المحافظ من قبل المجلس”.

وأضاف ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يصر بشكل كبير على تولي منصب رئاسة الجمهورية، لاهميته الكبيرة على انتخابات الإقليم المقرر اجراؤها في تشرين الأول المقبل”.

وبين ان “الحزب الديمقراطي مستعد للتضحية بأي منصب في بغداد او كركوك من اجل الحصول على رئاسة الجمهورية، على الرغم من انه ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشان دستورية فتح باب الترشح للرئاسة، وفي حال عدم حصوله على هذا المنصب فمن المؤكد انه سيساوم الاتحاد الوطني للحصول على منصب المحافظ في حال حصل الاتحاد على الرئاسة”.

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