الحيدري : القضاء سيتحمل مسؤولية إدارة البلد في حال قرر حل البرلمان

المستقلة /- أوضح عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الخميس، ان القضاء سيكون امام مسؤولية تتعلق بإدارة البلد في حال قرر حل البرلمان، مستبعدا في الوقت ذاته ان يذهب القضاء لخيار حل البرلمان خصوصا انه اعلن عدم التدخل بالامور السياسية فضلا ان القانون أوضح من له الصلاحية بحل البرلمان .

وقال الحيدري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “القضاء في حال اتخذ قرارا بحل البرلمان فأن هذه السلطة سيتوجب عليها إدارة البلد لحين اجراء الانتخابات، والقضاء في هذه الحالة سيمارس عملا سياسيا ومن المستبعد ان تقوم هذه السلطة بحشر نفسها في الجانب السياسي”.

وأضاف ان “القضاء أوضح منذ البداية ان هناك خرقا دستوريا بعد مضي شهر على المصادقة على نتائج الانتخابات اذ كان من المفترض حسم الأمور باختيار الرئاسات وتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأشار الحيدري الى أن “القضاء اوضحها ان هناك عدم إمكانية لتدخله من اجل حل البرلمان، حيث لاتوجد آلية قانونية غير ان يقوم البرلمان بحل نفسه، بالإضافة الى ان قانون الانتخابات بحاجة الى تعديل كما أوضحت المحكمة الاتحادية فضلا عن ان اجراء الانتخابات بحاجة الى حكومة كاملة الصلاحية تهيء لاجرائها”.