الحيدري : الحكومة المقبلة ستكون اطارية تيارية وتتشكل بالتوافق بين الجانبين

المستقلة/- اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، ان الازمة السياسية الراهنة في طريقها نحو الانفراج بعد مبادرات ودعوات التهدئة، لافتا الى ان الحكومة المقبلة قد تكون اطارية تيارية وتتشكل بالتوافق بين الجانبين.

وقال الحيدري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك بوادر للحلول بحيث جعلت هناك تراجع من قبل التيار الصدري عن مشروعه، على الرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة حول الذهاب نحو التوافق والاتفاق بين جميع الأطراف”.

وأضاف ان “الخلاف بين الاطار والتيار اكبر من ان ينحصر على شخصية المرشح سواء لرئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء، وانما، حيث ان الطرف الاخر ومن خلال تصريحاته فأنه يريد عراقاً مفصلا وفق رؤيتهم ويفرض على الاخرين شكل الحكومة المقبلة”.

وبين ان “الحديث عن الخلاف حول المرشح لرئاسة الوزراء ماهو الا حجة لما يحصل اليوم”، مرجحا ان “تكون الحكومة الجديدة اطارية تيارية توافقية، خصوصا ان هناك بوادر لحلحلة الازمة السياسية والذهاب نحو التهدئة والحوار”.

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