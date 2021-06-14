الحوثيون يعلنون ضرب موقع عسكري فى مطار أبها السعودى وإصابته “بدقة”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، اليوم الاثنين، استهداف موقع عسكري بمطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة نوع “قاصف 2K”، مؤكدة أن الإصابة كانت “دقيقة”.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية، العميد يحيى سريع: “نفذ سلاح الجو المسير عصر اليوم الاثنين، عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت موقعا عسكريا مهما، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله”.

وأضاف: “يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا العزيز”