الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على عدة مواقع في السعودية بينها شركة أرامكو

المستقلة/…أعلنت حركة “أنصار الله” (الحوثية) في اليمن، عن تنفيذ عملية هجومية على السعودية بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ بالستية.

وقال المتحدث باسم الحركة العميد يحيى سريع في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “بعون الله تمكنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية واسعة بـ14 عشرة طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية”.

وأضاف أنه “من بين الطائرات المسيرة والصواريخ في العملية الهجومية الواسعة 10 طائرات مسيرة من نوع صماد 3 وصاروخ ذوالفقار”.

وأشار إلى أن العملية التي أطلق عليها إسم “عملية توازن الردع السادسة”، استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام.

وتابع: “تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان بـ4 طائرات مسيرة من نوع قاصف 2k و7 صواريخ من نوع بدر محققة إصابة دقيقة”.

وقال سريع: “عملية توازن الردع السادسة تأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل”.

وأردف: “نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا”.( النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

السد يتوج بطلا للدوري القطري

اخبار العراق

الأمم المتحدة تطلق “سلسلة حوار الأديان” في العراق

اخر الاخبار

فيديو.. طارق العلي يسخر من ظاهرة شرب القهوة بـ”رضاعات الأطفال”

اخر الاخبار

طهران تعلن موافقة واشنطن الإفراج عن أرصدتها في ثلاث دول بينها العراق

اخبار العراق

المرور تدعو الى الالتزام بمقررات الصحة والسلامة وتتوعد المخالفين

اخر الاخبار

المركزي السعودي يمدد برنامج التمويل المضمون لمدة عام

اخبار السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على عدة مواقع في السعودية بينها شركة أرامكو

اخبار السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على عدة مواقع في السعودية بينها شركة أرامكو

اخر الاخبار

البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات الأحد

اخبار العراق

وزيرة الهجرة تبحث مع وزيرة التنمية العمانية اوضاع العراقيين في السلطنة

اخبار العراق

الكعبي يتهم بعض الجهات بأنها تدفع باتجاه عدم استقرار سنجار

اخبار العراق

النزاهـة تضبط مسؤولين سابقيـن ببلـديـة العـمارة بتهمة التلاعب بقوائم توزيع ألاراضي

اخبار العراق

ضبط 31 صاروخاً لداعش من المسماة بـ”صواريخ جهنم” بالانبار

رياضية

يونايتد يحسم ديربي مانشستر أمام السيتي

اخر الاخبار

فيديو.. مدحت صالح يطرح “وردي” من ألبومه الجديد

اخر الاخبار

 ملكة جمال المحجبات في اول تجربة إعلامية مع قناة اقرأ

اخر الاخبار

فيديو.. مذيعة أردنية تبكى على الهواء لوفاة “عبود العمري”