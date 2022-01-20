الحمداني : القوى الشيعية والكردية تتوصل الى تفاهمات حول تشكيل الحكومة المقبلة

المستقلة /- اكد عضو الإطار التنسيقي عزام الحمداني، توصل القوى الشيعية والكردية الى تفاهمات ايجابية بشان مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان المحكمة الاتحادية أعطت مساحة للخروج بوجهات نظر موحدة بين الاطار والتيار.

وقال الحمداني في حوار متلفز تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “المحكمة الاتحادية لاعب اساسي لفض الخلافات ومساعدة الأطراف السياسية وتقريب وجهات النظر وان تأجيل جلستها غايته وصول القوى السياسية الى تفاهمات ليكون القرار النهائي دستوريا “.
واضاف ان “الاتحادية منحت مساحة للخروج بوجهات نظر موحدة بين الاطار والتيار حول رئيس الحكومة وان رئيس تحالف الفتح هادي العامري خرج ببدايات حل والأيام القادمة ستشهد انفراجه للوضع السياسي “.

واشار الى انه “كلما توسع الخلاف داخل البيت الشيعي سيؤثر على موضوع اختيار رئاسة الجمهورية”، مبينة ان “هناك من يعمل على تمزيق البيت الشيعي وعلى القوى السياسية ان تتجاوز هذه الازمة وتقديم التنازلات “.

واكد الحمداني ان “الحوارات الحالية تنتج عن تقارب بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري والاحزاب الكردية كون العراق يمر بظروف صعبة و لابد من حلحلة الازمة الحالية”.

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