الحماية الاجتماعية تعلن عن نشر اسماء المشمولين عبر الموقع الالكتروني

المستقلة .. أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل عن مباشرتها بنشر اسماء الذين ظهرت نتائج بحثهم فوق خط الفقر والبالغ عددهم (١٣٠٠٣) اسر عبر الموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة لدى الوزارة.

واشار بيان عن وزارة العمل الى ان الهيئة تسلمت نتائج وزارة التخطيط بشان الاسر المتقدمة للشمول براتب الحماية الاجتماعية.

ودعا البيان الى مراجعة اقسام الهيئة في بغداد والمحافظات إبتداءً من يوم الاربعاء الموافق ٢٥-١١-٢٠٢٠ لتقديم اعتراضاتهم الى اللجان العليا من اجل الاحتفاظ بفرصة شمولهم براتب الاعانة الاجتماعية.

ونوهت الوزارة الى ان الاسر التي ظهرت نتائجها فوق خط الفقر لا يعني ان قرار عدم الشمول براتب الاعانة الاجتماعية نهائي بل بامكانهم تقديم اعتراض لاعادة النظر بالقرار وفقاً للقانون.