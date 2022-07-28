الحمامي : على الكرد أن يحسموا موقفهم باتجاه مرشح واحد لرئاسة الجمهورية

المستقلة /- يبدو أنَّ سيناريو 2018 عاد بقوّة ليخيِّم على الأجواء التي تسبق الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية، فبينما لم تظهر أي مرونة من الحزبين الكرديين “الاتحاد الوطني” و”الديمقراطي”؛ لوّح الأخير بعدم دخول جلسة البرلمان المرتقبة المخصصة لهذا الشأن في حال وجود مرشحَين اثنين، في وقت دعا فيه مراقبون وسياسيون القوى الكردية إلى حسم أمرها بهذا الخصوص لرفع الحرج عن القوى السياسية.

وقال عضو مجلس النواب عن كتلة دولة القانون المنضوية في الإطار التنسيقي، عارف الحمامي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “الإطار التنسيقي ليس لديه أي مشكلة في الإسراع باختيار مرشح منصب رئيس الوزراء كونه وضع آليات ومعايير لهذه الشخصية ولا توجد مشكلة محددة، وإنما العقبة في التأثير الحاصل من الحلقة الدستورية المهمة التي أخرت تشكيل الحكومة وهي منصب رئيس الجمهورية من البيت الكردي”.

وأضاف أنَّ “على الكرد خلال الأيام القليلة المقبلة أن يحسموا موقفهم باتجاه مرشح واحد، وإلا سيكون الفيصل والحسم من خلال قبة البرلمان لاختيار شخصية لتشغل منصب رئيس الجمهورية”، وبين “أننا نأمل من الكرد الاتفاق على مرشح واحد لتسهيل عملية التصويت”، وأكد أنهم كنواب عن الإطار التنسيقي “لديهم الحرية الكاملة في اختيار من يرونه مناسباً عند التصويت على مرشحي رئاسة الجمهورية، في حال عدم اتفاق الكرد على مرشح واحد”.

في المقابل، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان: إنَّ حزبه لن يدخل أيَّ جلسة للبرلمان بوجود مرشحين لرئاسة الجمهورية.

وأضاف أنه “حتى الآن المفاوضات والسجالات والحوارات مستمرة لم تنته مع الاتحاد الوطني الكردستاني بالنسبة لنا كديمقراطي كردستاني، ولن ندخل أي جلسة للبرلمان بمرشحين”.

وتابع شريف، “نتمنى أن يكون هناك اتفاق ما بين القيادات السياسية للحزبين الديمقراطي والاتحاد على مرشح واحد يتم تقديمه كمرشح للكرد لمنصب رئيس الجمهورية”.

أما القيادي في حزب الاتحاد الوطني، غازي كاكائي، فرأى أنه لا تزال هناك فرصة أخيرة أمام القوى الكردية لحسم منصب رئيس الجمهورية.

وقال كاكائي: إنه “لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بين القوى الكردية لحسم منصب رئيس الجمهورية، إذ تعد الأيام القليلة قبل انعقاد جلسة البرلمان هي الفرصة الأخيرة”.

وأضاف أنَّ “حزب الاتحاد لا يرغب بتأخير تشكيل الحكومة أكثر لأنها استغرقت وقتاً طويلاً خلال الفترة الماضية”.

من جانبه، بين المحلل السياسي، الدكتور خالد عبد الإله، في حديث لـ”الصباح”، أنَّ “ترشيح الإطار لرئيس وزراء سحب البساط من تحت القوى الكردية، لأنها كانت تتحجج بأنَّ العقدة في البيت الشيعي وليس الكردي”، وأوضح أنه “عندما يتم انتخاب رئيس الجمهورية ستكون هناك أريحية في التصويت على مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني رغم أن أمامه عقبات كثيرة”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

النفط الروسي الرخيص ينافس حصة العراق والسعودية في الهند والصين

اخبار العراق

الاتحاد : يمنع مسؤولي الحزب من الإدلاء بأي تصريح عن قضية منصب رئيس الجمهورية

اخبار العراق

الشبلي : الخطوط الجوية العراقية ستقدم تسهيلات للطلبة والمرضى العراقيين

اخبار العراق

الدفاع المدني تسجل أكثر من 15 ألفاً حريق اغلبها نتيجة تماس كهربائي

اخبار العراق

الهجرة تعمل على عودة 2000 أسرة نازحة إلى مناطقها في صلاح الدين

اخبار العراق

العمل تعتزم رفع دعاوى بحقِّ الوزارات التي لا تلتزم بتعيين ذوي الإعاقة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

من هي ملكة جمال العرب

اخبار العراق

الاتحاد : يمنع مسؤولي الحزب من الإدلاء بأي تصريح عن قضية منصب رئيس الجمهورية

اخبار العراق

الشبلي : الخطوط الجوية العراقية ستقدم تسهيلات للطلبة والمرضى العراقيين

اخبار العراق

الدفاع المدني تسجل أكثر من 15 ألفاً حريق اغلبها نتيجة تماس كهربائي

اخبار العراق

الهجرة تعمل على عودة 2000 أسرة نازحة إلى مناطقها في صلاح الدين

اخبار العراق

العمل تعتزم رفع دعاوى بحقِّ الوزارات التي لا تلتزم بتعيين ذوي الإعاقة

اخر الاخبار

صحيفة : محاولات أتلتيكو مدريد التعاقد مع رونالدو في طريقها للفشل

اخر الاخبار

صحيفة : محاولات أتلتيكو مدريد التعاقد مع رونالدو في طريقها للفشل

اخبار العراق

نقابة الصيادلة : 70 بالمئة من الأدوية ما زالت غير مسعّرة

اخبار العراق

مصدر لـ المستقلة .. فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين بعد متظاهرات امس

اخبار العراق

التجارة تعلن عن مناقصات لاستيراد الحنطة من أميركا أو أستراليا أو كندا

اخر الاخبار

وكالة : أعضاء سابقين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعلنون عن حزب ثالث

اخر الاخبار

شركة ZTE تبدأ بالترويج لهاتفها الجديد الذي يمتاز بمواصفات خارقة

اخر الاخبار

صحيفة : ادارة بايدن ستعلن جدري القردة كحالة طوارئ صحية عامة

اخر الاخبار

خبير طبي كندي : يجب تجنب وضع ساق على أخرى أثناء الجلوس

اخر الاخبار

رغم تدني شعبيته.. بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2024

اخر الاخبار

بسبب تراجع الدولار .. اسعار الذهب تواصل مكاسبها اليوم الخميس