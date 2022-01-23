الحمامي : الاطار التنسيقي متماسك بجميع كتله واطرافه وتوجهاته السياسية

المستقلة /- اكد النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي، الأحد، ان الاطار التنسيقي متماسك بجميع كتله واطرافه وتوجهاته السياسية، لافتا الى ان الحديث عن وجود انقسام داخل الاطار ماهي الا مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة.

وقال الحمامي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “تغريدة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشأن الاطار التنسيقي تؤكد قطعا تماسكه بين جميع اطرافه وكتله السياسية”.

واضاف ان “ماصدر في الايام الماضية حول وجود انقسامات داخل الاطار التنسيقي فهي مجرد ادعاءات وشائعات لا اساس لها من الصحة”.

وحذر الحمامي من وجود هجمة وتشويش اعلامي من اجل الترويج لحدوث انقسام داخل الاطار التنسيقي”، لافتا الى ان “الاطار يواصل مشاوراته مع باقي الاطراف السياسية من اجل حلحلة الامور والتفاهم حول المرحلة المقبلة”.