الحلفي يطالب بالكشف عن أسباب هروب سجناء من مركز الهلال دعا الى حجز مدير المركز والحراس

المستقلة/- طالب عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النائب سعد مايع الحلفي، اليوم الأحد، بحجز مدير مركز شرطة الهلال والحراس على ذمة التحقيق للكشف عن أسباب هروب عدد من السجناء.

وقال الحلفي : تبذل القوات الأمنية والاجهزة الاستخبارية جهوداً كبيرة وتقدم شهداء وجرحى في سبيل ملاحقة العناصر الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة وتجار ومتعاطي المخدرات وايداعهم السجون ، إلا أننا نلاحظ بين الحين والآخر حدوث عمليات هروب لعدد من السجناء المودعين وآخرها هروب 21 سجينًا من سجن مركز قضاء الهلال التابع لمحافظة المثنى.

وتابع: وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تهاون وتقصير من قبل المكلفين على إدارة وحماية سجن الهلال في أداء واجباتهم وإهمال نأمل أن لا يكون متعمدًا.

ودعا الحلفي الى إرسال لجنة من وزارة الداخلية لمتابعة القضية وحجز مدير مركز شرطة الهلال والحراس المكلفين بالحماية وكل من له صلة على ذمة التحقيق للكشف عن ملابسات وأسباب هروب السجناء.

و أكد ضرورة تشديد الحماية على السجون وعدم التهاون مع أي تقصير أو إهمال قد يصدر من أي منتشب يؤدي إلى ضياع جهود قواتنا البطلة وزعزعة ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية.