الحلبوسي يوجه لجنة لزيارة مناطق التظاهرات في كوردستان

المستقلة /…. وجّه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لجنة حقوق الانسان النيابية بإجراء زيارة ميدانية الى المناطق التي شهدت إحتجاجات في إقليم كوردستان.

واكد الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة البرلمان التي انعقدت اليوم الاربعاء على “صيانة حقوق الانسان وحماية المتظاهرين” في الاقليم.

ومنذ يوم الخميس الماضي تشهد محافظة السليمانية، وحلبجة وادارتا منطقتي “كرميان”، و”رابرين” تظاهرات غاضبة على تأخر صرف الرواتب، وتردي الواقع المعيشي في الاقليم جراء انخفاض اسعار النفط وتفشي فيروس كورونا مع قطع الحكومة الاتحادية في بغداد حصة كوردستان من الموازنة العامة للبلاد ورافقت الاحتجاجات اعمال عنف وتخريب وحرق لمبان حكومية وحزبية سقط على اثرها عدد من الاشخاص ضحايا واصيب اخرون بجروح. (النهاية)