الحلبوسي يمنع عدد من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من حضور الجلسة
المستقلة/- وسطَ انشغال الجميع أمس السبت بتفاصيل جلسة مجلس النواب والمضي بانعقادها لانتخاب رئيس الجمهورية من عدمه، ارتكبت الإدارة المرتبطة بالمجلس سابقة خطيرة تسهم بتكريس المحاصصة العرقية والطائفية والتمييز ضد عدد غير قليل من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من المستقلين، ونشرت وكالات الأنباء الأجنبية وبعض الفضائيات المحلية مشاهد فيديو ولقاءات مع أولئك المرشحين أعلنوا فيها منعهم من ممارسة حقهم القانوني والدستوري بحضور الجلسة.
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