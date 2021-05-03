الحلبوسي يبحث مع مسعود بارزاني ملف الانتخابات المبكرة

المستقلة /… بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ملف الانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين إن الأخير التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وأضاف أن “اللقاء بحث مجمل الأوضاع وآخر التطورات السياسية في بغداد وإقليم كردستان، ومنها الانتخابات المبكرة المقبلة، وضرورة توفير الأجواء المناسبة واستكمال جميع المستلزمات لإجرائها”.

وأكد الطرفان أهمية “التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات “المبكرة” في العاشر من تشرين الأول المقبل، بموعد أكدت مفوضية الانتخابات أنه “حتمي ونهائي”. (النهاية)