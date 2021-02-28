الحلبوسي: على ممثلي البعثات الدبلوماسية احترام السيادة وعدم التدخل فيما لا يعنيهم

المستقلة /…. وجه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي خطاباً الى ما أسماهم “بعض ممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق”، داعيا فيه الى عدم “التدخل فيما لايعنيهم”.

الحلبوسي في تغريدة على منصة التواصل تويتر قال، “ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين، فعلى بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال سفير إيران في العراق إيرج مسجدي “على تركيا أن تغادر الأراضي العراقية”، ليرد عليه السفير التركي في بغداد فاتح يلدز بالقول “أنت آخر من يمكنه إسداء النصح لتركيا بشأن احترام حدود العراق”.

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