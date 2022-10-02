الحكيم يشكر المتظاهرين ويثمن جهود القوات الأمنية في حماية التظاهرة

المستقلة/- قدّم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الأحد، شكره للمتظاهرين السلميين، كما ثمن جهود القوات الأمنية في حماية التظاهرة.

وقال الحكيم في تدوينة تابعته المستقلة،”ونحن نعيش الذكرى الثالثة لحراك تشرين نعقد الأمل على شبابه بمواصلة الدرب كرافد وطني يعزز المكاسب والإنجازات المتحققة ويسهم في تصويب العملية الديمقراطية”.

وأضاف “نشكر المتظاهرين السلميين ووقفتهم الاستذكارية يوم أمس، ونثمن عاليا جهود قواتنا الأمنية على أدائها المهني وحمايتها للمتظاهرين السلميين”.

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