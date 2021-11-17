الحكيم يبحث مع بارزاني تطورات نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتحديات القادمة

المستقلة /- بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني التطورات السياسية والأمنية في البلاد.

وذكر الحكيم في بيان مقتضب تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، إنه “في إطار زيارتنا إلى إقليم كردستان إلتقينا مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وكان الهمّ العراقي حاضرا في اللقاء حيث التطورات السياسية والأمنية لاسيما نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتحديات القادمة”.