الحكيم يبحث مع بارزاني تطورات نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتحديات القادمة

المستقلة /- بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني التطورات السياسية والأمنية في البلاد.

وذكر الحكيم في بيان مقتضب تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، إنه “في إطار زيارتنا إلى إقليم كردستان إلتقينا مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وكان الهمّ العراقي حاضرا في اللقاء حيث التطورات السياسية والأمنية لاسيما نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتحديات القادمة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

النزاهة تضبط حالات مُغالاةٍ وشبهة فسادٍ شابت عمليَّة شراء أحد الأجهزة الطبيَّة

اخر الاخبار

الحكيم يبحث مع بارزاني أزمة نتائج الانتخابات والعلاقة بين بغداد واربيل

اخر الاخبار

شركة صينية تكشف عن أحدث سياراتها التي ستطرح تحت علامة Avatr

اخبار العراق

تقرير : مبادرة الحكيم تصطدم بصعوبة إقناع الصدر بخيار الحكومة التوافقية

اخر الاخبار

ابحاث : الاستهلاك المعتدل للشاي والقهوة يخفض الاصابة بالسكتة الدماغية والخرف

اخبار العراق

سياسي مستقل يحذر.. المقاعد النيابية قد تباع وتتشري بين الفائزين والخاسرين

اخبار العراق

الاطار التنسيقي : نمتلك اكبر عدد من المقاعد التي تؤهلنا لتشكيل الحكومة

اخبار العراق

الاطار التنسيقي : نمتلك اكبر عدد من المقاعد التي تؤهلنا لتشكيل الحكومة

اخر الاخبار

اخصائية : الأسماك الدهنية وصفار البيض يمكن أن تعوض نقص فيتامين D في الجسم

اخر الاخبار

أكثر الأجهزة منافسة.. OnePlus تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد

اخر الاخبار

مانشستر سيتي يوجه التهنئة لنجمه الجزائري رياض محرز

اخر الاخبار

دراسة : الأشخاص الذين يشربون القهوة يمشون 1000 خطوة إضافية يوميا

اخر الاخبار

امانة بغداد : القاء القبض على احد سراق اغطية شبكات تصريف مياه الصرف الصحي

اخبار العراق

محلل سياسي : تحركات بلاسخارت محاولة للتغطية على فضيحة التزوير

اخبار العراق

الزراعة تكشف عن خططها للموسم الشتوي القادم

اخبار العراق

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف الى 83 دولارا للبرميل اليوم الاربعاء

اخبار العراق

التخطيط : نعمل على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية