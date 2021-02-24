الحكيم يبحث مع العبادي المشهد السياسي والانتخابات المبكرة

المستقلة/-بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم ، الأربعاء، مع رئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي ملفات الإنتخابات المبكرة والتحالفات الوطنية، فيما ناقشا تطورات المشهد السياسي والأمني والاستحقاقات التي تنتظر العراق في المرحلة القادمة.

وقال بيان عن مكتب الحكيم ان رؤية الطرفين اتفقت بشأن إحترام توقيت إجراء الإنتخابات المبكرة، وتهيئة الأجواء المناسبة، واستكمال الاستعدادات اللوجستية اللازمة للممارسة الإنتخابية،

و أكد الحكيم أهميّة الرقابة الأممية بما يحفظ هيبة وسيادة البلد، محملا الجميع مسؤولية استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا للإنتخابات.

و جدد إدانة إستهداف البعثات الدبلوماسية واصفا ذلك بانه يمثل استهدافا لهيبة الدولة ويعرض مصالح البلد وأرواح الناس للخطر.

كما ناقش الجانبان التحالفات الوطنية حيث تم تأكيد على حاجة العراق الى التحالفات الوطنية وتغليب الهوية الوطنية على الهويات الفرعية مع إحترام المكونات والخصوصيات فيما بين سماحته ان المرحلة مؤاتية لإنتاج معادلة وطنية قادرة على إختراق التموضعات الحالية.

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