الحكيم يبحث مع السفير السعودي العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض

الحكيم يبحث مع السفير السعودي العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض

المستقلة.. بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم مع السفير السعودي في بغداد عبد العزيزي الشمري، اليوم الاحد، تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد والرياض.

وأكد الحكيم حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع دول العالم لاسيما مع الأشقاء العرب بما يخدم المصالح المشتركة .

وبين طبيعة وضرورة الانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في العراق والنتائج المرجوة منها ، فيما اكد على تعزيز العلاقات في المجالات كافة ومنها الاقتصادية لما يمتلكه البلدين الجارين من ملفات مشتركة ومصالح متبادلة.