الحكيم والخنجر يبحثان تطورات المشهد السياسي ونتائج الانتخابات العراقية 2021

المستقلة/- بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مع رئيس تحالف عزم خميس الخنجر تطورات المشهد السياسي ونتائج الانتخابات في البلاد.

وقال الحكيم في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، “بحثنا خلال استقبالنا رئيس تحالف عزم خميس الخنجر، تطورات المشهد السياسي ونتائج الإنتخابات”.

وأضاف “تم تأكيد أهمية النظر بكل الطعون المقدمة من القوى السياسية والمرشحين، واتباع المسار القانوني والسلمي في ذلك، وحمّلنا الجميع مسؤولية الانتصار للمصلحة العراقية التي تسمو على كل المصالح الخاصة”.

وبين الحكيم أن “الانتخابات جاءت لمعالجة أزمة سياسية شهدها العراق في عام 2019 ولذا لابد أن تدعم نتائج الانتخابات المسار السياسي وتمنع من حصول أزمة جديدة، وقلنا إن الأزمات السياسية تخاطر بمصالح الجمهور حيث ينتظر مجلس النواب القادم كثير من الاستحقاقات على المستوى الوطني والدولي”.

 

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