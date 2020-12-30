الحكيم : نعم لنقد المسؤولين والسياسيين ..ولا للتخوين والشتائم

المستقلة.. في الوقت الذي اعرب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم عن تأييده لعملية نقد الرؤساء الثلاثة والمسؤولين والسياسيين، دعا الى أن يكون ذلك بعيدا عن الشتائم واطلاق الاتهامات.

وقال الحكيم لدى زيارته محافظة الديوانية ،اليوم، “نعم لنقد رؤساء الوزراء والجمهورية والنواب والوزراء والبرلمانيين وكل من يتصدى للمسؤولية ولا للتخوين والهتك والشتم والانتقاص”.

من جانب آخر شدد على أن مستحقات الفلاحين “خط احمر”، داعيا الى ” الارتقاء بالواقع الزراعي عبر تمليك الاراضي للمزارعين وانهاء حالة عقود الأرض”.

كما دعا الى “توسعة السايلوات واعتماد آلية تسويق حديثة ودفع مستحقات الفلاحين عن طريق الأتمتة”.

وادناه تسجيل فيديوي للقاءات الحكيم بانصار تيار الحكمة ومجموعة من الفلاحين في محافظة الديوانية: