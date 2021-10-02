الحكومة ترسل وفودا دبلوماسية لمتابعة اوضاع المواطنين العالقين في ثلاث دول

المستقلة/- ارسلَ العراق مؤخرا وفودا دبلوماسية لمتابعة اوضاع مواطنيه العالقين في ثلاث دول، فيما قدرت وزارة الهجرة والمهجرين عددهم في لتوانيا بـ 275 شخصا بينهم اسر.

وقال الوكيل الاداري لوزارة الهجرة كريم النوري في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: ان “عدد العراقيين المتواجدين في ليتوانيا،يبلغ 275 شخصا بينهم 14 اسرة يقيمون ضمن 29 مخيما بمناطق مختلفة”، منوها الى انه “تم بحث اوضاع من لا يزال منهم على الحدود ويرغب بالعودة طوعا الى العراق”.

واضاف ان “وزارة الهجرة ستعمل على تسهيل اجراءات عودة العالقين الى البلاد باعتماد خطة تتضمن استمرار دعمهم، ومتابعة اوضاعهم عن كثب، اضافة الى عودتهم طوعا في الوقت ذاته”. وكانت وزارة الخارجية قد اعلنت عبر “الصباح”، اجلاء 690 شخصا عالقا على الحدود (الليتوانية – البيلاروسية) من خلال رحلتين جويتين.

في السياق ذاته، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف لـ”الصباح” ان “الوزارة تتابع اوضاع العراقيين العالقين بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي النقل والهجرة والمهجرين، وجهات امنية اخرى”.

واعلن انه “تم وعقب اجتماعات مكثفة بهذا الصدد، ارسال وفود دبلوماسية من سفارتي العراق العاملة في موسكو وبولندا، الى دول: بيلاروسيا وليتوانيا ولارسيا “، مؤكدا “اجلاء المئات منهم الى البلاد مجانا”.