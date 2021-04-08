الحكومة المصرية تطالب المواطنين في الخارج بنشر فيديوهات تدعم حق مصر في مياه النيل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، كافة المواطنين المقيمين خارج البلاد، إلى نشر الفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل.

وجاء طلب الوزيرة المصرية “دعما لقضية مصر أمام العالم، واستكمالا لدعم المصريين بالخارج لبلدهم في هذا الشأن، اعتمادا على ما لديهم من تأثير كبير داخل المجتمعات الأجنبية المتواجدين بها”.

وقالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فى بيان اليوم الخميس: “إننا نؤمن بشدة بقوة الجاليات المصرية بالخارج، وما قد يصنعوه من فارق لصالح مصر، بالتأثير في مجتمعاتهم للتعريف والتأكيد على حقوق وظروف مصر المائية، مضيفة أن هذه الدعوة جاءت تلبية لطلب عدد كبير من المصريين بالخارج لمدهم بالفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل، وقد استشعر المصريون في هذه المرحلة الهامة من المفاوضات ضرورة استكمال ما بدأوه من حملات دعم واسعة خلال الفترات السابقة دفاعا عن حق مصر والمصريين في مياه النيل”.

كما أعربت وزيرة الهجرة “عن شكرها للجاليات المصرية بالخارج على كل ما يبذلونه من جهد في سبيل الدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل، فقد سبق وأن أطلقت الجالية المصرية بالولايات المتحدة حملة الكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل، وتفاعل العديد من المصريين بالخارج والداخل مع تلك الحملة فوصلت التوقيعات إلكترونيا لـ68.416 توقيعا إلكترونيا وذلك منذ انطلاق الحملة في أقل من أسبوع”.

واحتشد عدد من المصريين أمام البيت الأبيض في مارس من العام الماضي، لحث الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل.

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