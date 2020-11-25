الحكومة المصرية تؤسس شركة لصناعة السكك الحديدية بمشاركة القطاع الخاص

المستقلة..وقع صندوق مصر السيادي، امس الثلاثاء، عقدا لتأسيس الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك” بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعددا من شركات القطاع الخاص.

تقدر استثمارات الشركة بنحو 10 مليارات دولار ويساهم في رأسمالها كلا من شركة سامكريت للاستثمار، وشركة حسن علام القابضة، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.

وتستهدف الشركة إقامة مجمع صناعي على مساحة 300 ألف متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة تقديرية حوالي 240 مليون دولار، وتتضمن المرحلة الأولى مصنعا للوحدات المتحركة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنوياً، والمرحلة الثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر.

ويعد المشروع بداية حقيقية وقوية لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية عالمياً وجذب استثمارات أجنبية في شرق بورسعيد، وفقا لتصريحات المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس.

وتأسست شركة “نيرك” وفقاً لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة داخل مقر المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة خلال 24 ساعة فقط كما هو متبع في إجراءات تأسيس الشركات.

من جانبه قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يأتي في إطار خطة الصندوق لجذب وتشجيع القطاع الخاص للشراكة في مشروعات تنموية ضخمة.

وأضاف سليمان أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب المصري، كما يسهم في توفير موارد الدولة من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة، وكذلك جذب الاستثمارات إلى مصر وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومي.

القطاع الخاص يساهم في رأسمال “نيرك”

قال كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار وأحد المساهمين في رأسمال الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية، إن مشروع “نيرك” يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكة الحديد والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها، وكذلك تصميم وتصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع وتقديم خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لكافة أنواع هذه الصناعة.

وأضاف سعد أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 2.8 مليار جنيه لمرحلته الأولى بالإضافة إلى التكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خلال العشر سنوات القادمة والتى تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، ومن المخطط البدء فى تشغيل مصنع إعادة التأهيل فى الربع الأخير من سنة 2021 ومصنع عربات المترو الجديدة فى الربع الأخير من سنة 2022، كما تساهم الشركة فى زيادة الناتج المحلى وتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

من جهته قال أحمد فكري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك إن هذا المشروع تم الترتيب له ودراسته جيداً من جميع الشركاء مما يؤكد على أهميته وجدواه فتم الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية للقيام بالدراسات المالية والفنية والهندسية والقانونية والتجارية.

الحكومة والقطاع الخاص يؤسسان شركة نيرك لصناعة السكك الحديدية

وأضاف أن المجمع الصناعي داخل المشروع يتضمن مصنعاً لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بطاقة إنتاجية مقدرة 125 وحدة سنويا ً، ومصنع لتصنيع عربات المترو الجديدة بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويا بالإضافة إلى مصنع ثالث لتصنيع عربات القطار الكهربائي LRT بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنوياً.

وأشار عبد الوهاب أن الشركة تسعى إلى تحقيق 30% من القيمة المضافة محلياً في هذه الصناعة، والوصول إلى تصنيع 50 %من مكونات الوحدات المتحركة محلياً خلال العشر سنوات المقبلة، أما بالنسبة للتصدير فتسعى الشركة إلى تطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليمياً وعالمياً لزيادة القدرة على التصدير.

ومن جانبه قال أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات بي ال سي أن الشركة تساهم بحوالي 15% من رأس مال شركة ” نيرك ” حيث أن مساهمة الشركة تأتي ضمن 3 كيانات خاصة إلى جانب الجهات الحكومية،معرباً عن تفاؤله بمستقبل المشروع الذي يؤكد على خطوات الدولة في توطين التكنولوجيا في صناعات جديدة.

المصدر: economyplusme