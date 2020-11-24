الحكومة العراقية تكشف عن اجتماعات مستمرة لمعالجة الأخطاء في قانون الاقتراض

الحكومة العراقية تكشف عن اجتماعات مستمرة لمعالجة الأخطاء في قانون الاقتراض

المستقلة /…. اعلن وزير الثقافة حسن ناظم ان الحكومة مستمرة باجتماعاتها لمعالجة الأخطاء في قانون الاقتراض، فيمااشار الى ان وزير الصحة قدم خلال جلسة مجلس الوزراء عرضاً مفصلاً لمستجدات جائحة كورونا.

وقال ناظم في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء ان “الحكومة تعوّل على المشاريع الاستثمارية“، مبينا ان “الحكومة تعمل عبر الاستثمار وتيسيره لتعظيم الإيرادات“.

واضاف ان “الحكومة لديها اجتماعات مستمرة من أجل معالجة الأخطاء في قانون الاقتراض“.

وتابع ان “وزير الصحة قدم خلال جلسة مجلس الوزراء عرضاً مفصلاً لمستجدات جائحة كورونا“.

واشار ناظم انه “تمت التوصية بدخول العراق في التزامات مالية مع شركات أخرى منتجة للقاح كورونا لما يضمن تغطية الفئات غير العشرين بالمئة“.( النهاية )