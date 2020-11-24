الحكومة العراقية تكشف عن اجتماعات مستمرة لمعالجة الأخطاء في قانون الاقتراض

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المستقلة /…. اعلن وزير الثقافة حسن ناظم ان الحكومة مستمرة باجتماعاتها لمعالجة الأخطاء في قانون الاقتراض، فيمااشار الى ان وزير الصحة قدم خلال جلسة مجلس الوزراء عرضاً مفصلاً لمستجدات جائحة كورونا.

وقال ناظم في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء  انالحكومة تعوّل على المشاريع الاستثمارية، مبينا انالحكومة تعمل عبر الاستثمار وتيسيره لتعظيم الإيرادات“.

واضاف انالحكومة لديها اجتماعات مستمرة من أجل معالجة الأخطاء في قانون الاقتراض“.

وتابع انوزير الصحة قدم خلال جلسة مجلس الوزراء عرضاً مفصلاً لمستجدات جائحة كورونا“.

 واشار ناظم انهتمت التوصية بدخول العراق في التزامات مالية مع شركات أخرى منتجة للقاح كورونا لما يضمن تغطية الفئات غير العشرين بالمئة“.( النهاية )

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