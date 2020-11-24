الحكومة العراقية تعلن عن موعد إقرار موازنة 2021

المستقلة /… أفصحت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن موعد إقرار الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2021.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إنه “في ظل عدم وجود موازنة عامة للبلاد فلا يمكن التصريح عن إرسال مبالغ مالية إلى إقليم كوردستان”.

وأوضح وزير الثقافة أن “مجلس الوزراء خصص الجلسة المقبلة لإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2021”.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة. ويعيش البلد أزمة مالية خانقة خلال العام الجاري جراء تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

ولم يقر العراق موازنة مالية للعام الجاري نتيجة الظروف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.( النهاية)