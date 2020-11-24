الحكومة العراقية تصوت على عدم تعيين من يثبت ارتكابه الرشى والاختلاس بدرجة مدير عام

الحكومة العراقية تصوت على عدم تعيين من يثبت ارتكابه الرشى والاختلاس بدرجة مدير عام

المستقلة /… اعلن وزير النقل حسن ناظم ان مجلس الوزراء صوّت على عدم تعيين من يثبت ارتكابه الرشى والاختلاسبدرجة مدير عام صعودا.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ، ان “مجلس الوزراء صوّت على قيام وزارة النقل بتنفيذ الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وأم قصر“.

واوضح الوزير ان “مجلس الوزراء صوّت على عدم تعيين من يثبت ارتكابه الرشى والاختلاس بدرجة مدير عام صعودا“.

واضاف ان “جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستخصص لمناقشة مسودة قانون الموازنة فقط“.

وتابع ان “مجلس الوزراء صوّت على التقرير السنوي الثالث لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.( النهاية)