الحكومة العراقية تحدد 20 موقعاً مرشحاً لإقامة المفاعلات النووية

المستقلة /- أعلـن رئيس الهيئة العراقية للسـيطرة على المواد المشعة كمال حسين لطيف، الخميس، أن اللجنة الوطنيـة للمفاعلات النووية بصدد دراسة 20 موقعاً مرشحاً لإقامة المفاعلات النووية في العراق.

وقــــال لطيــــف في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “ناس”، (20 أيار 2021)، إنه “تــــم تحديد 20 موقعــــاً أوليا لغاية الآن، ومن ثم ســــيتم اســــتخدام طرق الاسقاطات العلمية المعتمدة عالميــــا لاختزالها إلى 5 مواقــــع بعد ذلك يتم تحديــــد اثنــــين منهمـا فقط واحـد اصيل والآخر بديل”، مشيراً إلى أن “عملية الاختيار تمــــت بطريقتين علميتين دقيقتين من خلال معادلات تفاضلية وترجيحية، الأولى طريقة (كيني)، والثانيـة طريقة (سايت) أو القيمة المفردة، وباســــتخدام نظــــام ArcGis”.

وأكد، “قرب الانتهاء مـن التقرير الخاص باختيار الموقع وإرساله الى مكتب رئيس الوزراء”.

واضاف، ان “الاختيار يعتمد على مرحلتين بنفــــس الاهداف ولكــــن لكل مرحلــــة تكون الدقة اعلى لتقليص اعداد الاراضي المنتخبة وصولا لتحديد الموقع بشــــكل ادق ثم هناك مرحلــــة اخيرة وهي التقييــــم الامني”، مبيناً أن “المرحلــــة الأولى تشــمل الاهــــداف الفنية ومتطلبـات الاختيــــار والتقييــــم والنظر في موضوعات التوزيع الســكاني الذي يفضل أن يكون اقرب تجمع سكاني يبعد 2،5 كيلو متر من الموقع وان لا يزيد عدد الســكان في تلك المنطقة على 500 شخص في الكيلو متر المربع الواحد، وان لا يزيد التجمع السـكاني على 65 الف نسمة على بعد 30 كيلو مترا”.

وبيّن لطيف، أنه “بخصوص الطبيعة الزلزالية للمنطقة والهــــزات الارضية فيجب ان تكون الارض خاليــــة من الصفائــــح التكتونية ولم تســــجل اي هزة ارضية اكثــــر من 2 ريختر خلال الـ 50 سنة الماضية، كما يجب ان تكون ارضا منبسطة وتربة ثابتة غير منجرفة مع الســيول ولا يوجد ارتفاع او جبل او هضبة كبيــــرة او واد لمسـافة 20 كيلــــو مترا عن الموقع لان الارتفاعات مع الامطار قد تسبب انجراف سـيول عارمة من المياه على الموقع كما يفضل ان لا يزيد ارتفاع الموقع عن 350 مترا فوق مستوى سـطح البحر لحسابات غليان وتبخر مياه المفاعل”.

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