الحكومة العراقية : أوامر بالقبض على 20 شخصية بتهم الفساد

المستقلة/- أكد أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن بغداد وأربيل ملتزمتان بالاتفاق المرحلي بشأن تأمين جزء من رواتب إقليم كوردستان.

ملا طلال قال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي إن بغداد وأربيل ملتزمتان بالاتفاق المرحلي بشأن تأمين جزء من رواتب اقليم كوردستان، معرباً عن أمله في تمرير قانون الاقتراض بجلسة الأربعاء لتبدأ الحكومة بإطلاق رواتب الموظفين الخميس المقبل.

وأضاف أن “قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة”، مبيناً أن “الحكومة الحالية تعزز الخطوات الناجحة للحكومات السابقة، ولديها معايير محددة للانفتاح مع الدول أهمها مصلحة الشعب العراقي”.

ملا طلال نفى إلغاء الاتفاقية مع الصين، فيما أكد أن “حقوق العراق محفوظة في التواصل مع السعودية”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم أنه لا توجد اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين.

وبشأن مجمع بسماية، ذكر ملا طلال أن مجلس الوزراء وجّه المصارف الحكومية بصرف مئة مليون دولار للشركة المنفذة لمشروع بسماية، كما اتخذ قراراً بتخفيض الدفعة الأولى لمجمع بسماية من 25 بالمائة إلى 10 بالمائة، وتخفيض نسبة الفائدة للمجمع، منوهاً إلى أن أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في مجمع بسماية جاهزة للبيع.

وبخصوص ملفات الفساد في العراق، قال ملا طلال إن اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد ماضية بعملها، واللجنة أصدرت أوامر بالقبض على أكثر من 20 شخصية، كما ستتم إحالة جميع ملفات الفساد للقضاء.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اعتبر أن الاجتماع مع اللجنة المالية النيابية “ايجابياً”، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض.

ودعا الكاظمي وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021 لأهميتها في تسيير أمور البلد.

وأمس الإثنين تطلع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تعاون من البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب. (النهاية)