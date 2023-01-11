الحكومة السعودية تصدر سندات بـ10 مليارات دولار

المستقلة / السعودية / متابعة /- أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، في بيان، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2023م للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 38 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3.8 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 10 مليارات دولار (ما يعادل 37.50 مليار ريال) مقسّم على ثلاثة شرائح.

وبلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في شهر يناير عام 2028م، فيما بلغت الشريحة الثانية 3.50 مليار دولار (ما يعادل 13.13 مليار ريال) لسندات مدتها 10.5 سنة تستحق في شهر يوليو عام 2033م.

كما بلغت الشريحة الثالثة 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في شهر يناير عام 2053م.

وقال المركز الوطني لإدارة الدين، إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، فيما يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.

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