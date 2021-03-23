الحكومة الإسبانية تحل أزمة ملعب ريال مدريد ضد ليفربول

المستقلة/- أصبح من الممكن إقامة مباراة ريال مدريد وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب ألفريدو دي سيتفانو بمدريد، بعدما رفعت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، القيود على الدخول الجوي والبحري للمسافرين القادمين من بريطانيا.

واعتبارا من الآن، سيخضع المسافرون القادمون من بريطانيا لنفس القواعد المطبقة على المسافرين القادمين من منطقة شينجن، والتي تجبرهم على حمل نتيجة تحليل PCR سلبية لفيروس كورونا، حتى يتمكنوا من الانتقال بين الدول، حسبما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في 6 أبريل/نيسان، وبالتالي يمكن لملعب الفريدو دي ستيفانو أن يستضيفها، ولكن لا يزال لم يصدر تأكيد نهائي من الأطراف المعنية.

وكان فريق أتلتيكو مدريد قد اضطر للعب مباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري الأبطال أمام تشيلسي في بوخارست، واستقبل ريال سوسيداد مانشستر يونايتد في الدور 32 بالدوري الأوروبي في تورينو، بسبب هذه الإجراءات التي كانت مطبقة في إسبانيا.

ومن المقرر إقامة لقاء العودة بين الريدز والملكي يوم 14 أبريل/نيسان في ملعب أنفيلد.

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