الحكومة الأمريكية تحصل على ما يقرب من 56 مليون دولار من العملات المشفرة

المستقلة/- حصلت الحكومة الأمريكية على ما يقرب من 56 مليون دولار من العملات المشفرة – وهي الأكبر على الإطلاق في البلاد – من “المروج الأول” لـ BitConnect، وهي عملة مشفرة، حيث تعتزم وزارة العدل الأمريكية بيع العملات المعدنية واستخدام العائدات لتعويض الضحايا.

ووفقًا لوثائق المحكمة، أقر جلين أركارو، 44 عامًا، من لوس أنجلوس، بالذنب للمشاركة في مؤامرة ضخمة للاحتيال على مستثمري BitConnect في الولايات المتحدة وخارجها، حيث تم حث المستثمرين عن طريق الاحتيال على استثمار أكثر من 2 مليار دولار، وقالت وزارة العدل في بيان هذا الأسبوع إن مخطط BitConnect هو أكبر مخطط احتيال على العملات الرقمية يتم اتهامه جنائيًا على الإطلاق.

وستحتفظ الحكومة بحضانة العائدات المصادرة في محافظ العملات المشفرة وتعتزم استخدام هذه الأموال لتقديم تعويض للضحايا وفقًا لأمر استرداد مستقبلي من قبل المحكمة عند إصدار الحكم، ومن المقرر أن يُحكم على أركارو في 7 يناير 2022، ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن.

وبينما يتم تداول BitConnect إلى حد كبير في Bitcoin ، تخطط الحكومة الأمريكية لتعويض الضحايا بالدولار الأمريكي، وسيساعد ذراع تطبيق القانون التابع للخدمة البريدية الأمريكية في تحويل التشفير إلى عملة ورقية، وقال البيان إن الحكومة أنشأت موقعا إلكترونيا للضحايا الذين يبحثون عن تعويضات.

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