الحكومة الأردنية تعتذر من الشعب لهذا السبب

المستقلة /- إيجاز صحفي لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يشارك به رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، ومدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة؛ لوضع المواطنين بصورة إجراءات الحكومة للتعامل الحازم مع المخالفات التي تمت خلال اليومين الماضيين، من مظاهر احتفال وشغب تلت العملية الانتخابية، وحمل للسلاح واستخدامه في بعض المناطق.

الخصاونة: لا قول بعد قول الملك .. نحن دولة قانون ومؤسسات ودستور ولا نرضى بأقل من ذلك.. وأجرينا الانتخابات بنجاح .. وملتزمون بضوابط الدستور وأجرينا الانتخابات بالوقت المناسب ولا مجال أمامنا للتأجيل.. وشاهدنا مخالفات جسيمة عقب الانتخابات أضرت بالمصلحة وسنعالجها.

الخصاونة: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنحاسب كل من خالف التعليمات

الخصاونة: الجيش انتشر قبل قليل في كافة مناطق المملكة

الخصاونة: كل من خالف القانون وحظر التجول سيلقى الجزاء القانوني .. وما شاهدناه من مظاهر أخل بالسلم العام

الخصاونة: استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة

الخصاونة: نأسف ونعتذر لغالبيّة المواطنين الملتزمين، ونعاهدهم باتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ المخالفين

مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة يوبخ الفائزين بانتخابات البرلمان الذين خالفوا القانون

مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة للنواب المخالفين: كيف ستمثلون الشعب وأنتم أول من تجاوز القانون ؟

مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة ينتقد تقصير الحكومات السابقة بملف الأسلحة غير المرخصة

مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة: يجب أن لا تكون الأسلحة الأوتوماتيكية والدخائر متاحة للناس، وسنعمل على المدى السريع والمتوسط لمعالجة هذه الظاهرة

اللواء الحنيطي: بكل أسف انحرفت فئة قليلة ولوثت المشهد الوطني

‏رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي: سنضرب بيد من حديد وسنساند جهود الأجهزة الأمنيّة لترسيخ سيادة القانون وضبط المخالفين