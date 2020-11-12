الحكم 13 سنة لمتهم بـ (291) جريمة انتهاك جنسي بحق أطفال

المستقلة/- قضت محكمة الاستئناف في مدينة فيسبادن الألمانية بالسجن 13 عاما على رجل ألماني بعد إدانته في ارتكاب عشرات من جرائم الانتهاك الجنسي بحق أطفال.

وذكرت صحيفة (الأنباء)، أن المحكمة أدانت المتهم في أكثر من 50 واقعة في هذه الجرائم الخطيرة فضلا عن حيازة وإنتاج كتابات تتعلق بمواد فاضحة للأطفال وتوزيعها على نحو عصابي.

وأمرت المحكمة بالإضافة إلى ذلك بإيداع الرجل في الحبس الاحتياطي ، وذكرت أن أسباب حكمها في جلسة مغلقة بدون حضور الجمهور كان لحماية المجني عليهم.

وكان قد تم الرجل بارتكاب جرائم انتهاك جنسي بحق أطفاله وبينهم رضيع بالإضافة إلى ابن زوجته وإرسال صور عن هذه الجرائم عبر مجموعات دردشة.

وحسب بيانات المحكمة، فإن الدعوى تشمل (291) جريمة في الفترة بين كانون الثاني/ يناير 2014 حتى تشرين الأول/ أكتوبر2019.

ويقبع المتهم39 عاما، في الحبس الاحتياطي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ولم يصدر النطق بالحكم من قاعة المحكمة بسبب جائحة (كورونا)، بل من صالة خارجية. (النهاية)