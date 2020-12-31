الحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني اليوم

المستقلة /- تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حكمها فى دعوى أقامتها الكاتبة هيام كمال، واتهمت فيها الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم، مالك قناة إم بي سي، بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها والاستيلاء على فكرة برنامجي “رامز تحت الأرض”، و”رامز تحت الصفر”.

وكانت محكمة جنح العجوزة، أحالت الدعوى رقم 1641 جنح مالية، المقامة من دفاع هيام كمال، ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وأوضحت الدعوى أن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكاتبة فكرة برنامج “رامز تحت الأرض”، و”رامز تحت الصفر”، مضيفة خلال الدعوى القضائية، أن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.

وأضافت الدعوى القضائية المنظورة أمام المحكمة أن الفنان رامز جلال ومالك القناة، ارتكاب جرائم تداول مصنف محمي طبقا لأحكام القانون، وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف.