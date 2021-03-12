( الحكمة ) من مكتبة صغيرة في كربلاء الى دار نشر

( الحكمة ) من مكتبة صغيرة في كربلاء الى دار نشر

المستقلة / علي النصر الله / .. تعد مكتبة الحكمة في محافظة كربلاء من المكاتب القديمة المهتمة في الشأن الثقافي والأدبي للكتب القديمة ولها رواد من مختلف الدول الاجنبية والعربية والاسلامية ، فضلا عن تعاون مع دور النشر العربية .

وقال ، الكاتب طه خضير الربيعي مؤسس مكتبة الحكمة لــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، بدأت “المشوار بائعا للكتب على أرصفة الطريق في أحد شوارع كربلاء القديمة تسمى (ساحة قندي) عام 1994 “.

وأضاف ” استلمت المكتبة بعد وفاة أخي ياس خضير الربيعي في عام 1996 والتي كانت في زقاق صغير يسمى شارع (محمد المجبرجي) “.

وتابع “طورت المكتبة وحولها الى دار للنشر حيث طبعت الكثير من الكتب ودواوين الشعراء , وأصدرت مجلة (صدى كربلاء) ولا زالت المباشرة في الطباعة , كما قمت بطبع مجلة تعنى بالفنون الموسيقية ، وتم منعها من الصدور من قبل مجلس محافظة كربلاء آنذاك “.

واعتبر الربيعي ، المكتبة “ملاذا للطلاب بانتقاء المصادر الدراسية لكافة المراحل “.

وأكد إن “المكتبة لها زوار وعشاق الكتب القديمة من مختلف الدول الأجنبية كالسويد ، وفرنسا ، وألمانيا ، وإيران ، فضلا عن الدول العربية والاسلامية ، كذلك لها تعاون مع دور النشر العربية “.