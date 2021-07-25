الحفناوي يمنح تونس ذهبية في أولمبياد طوكيو

المستقلة/- منح السباح التونسي الشاب أحمد أيوب الحفناوي، منح بلاده ميدالية ذهبية في سباق 400 متر حرة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وزين الحفناوي اليوم الذي يتزامن مع العيد الجمهوري لتونس، بإنجاز رياضي تاريخي، بعدما رفع العلم التونسي في سماء طوكيو وعزف النشيد الوطني، في مشهد مؤثر اعتبره التونسيون أحسن هدية للبلاد في عيد الجمهورية.

واشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي بخبر تتويج الحفناوي الذي جاء ليضمد جراح التونسيين، بسبب الأزمة الصحية الكبيرة التي تعيشها البلاد، في ظل انتشار وباء كورونا، وتزايد عدد الوفيات والذي قارب 20 ألفا.

أحمد أيوب الحفناوي جعل كل التونسيين لا يتحدثون إلا عن إنجازه المهم في طوكيو، وحصل على تهنئة الجميع وعلى رأسهم راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب تونس.

ونوهت وزارة الرياضة التونسية من جانبها بإنجاز الحفناوي، مشيرة إلى أنه بفضل ذهبيته وفضية محمد خليل الجندوبي، تونس تحتل المركز السادس في الترتيب العام للأولمبياد، في سابقة تاريخية مع انطلاق منافسات اليوم الثالث من الألعاب الأولمبية بطوكيو.