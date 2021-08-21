الحشد يتبرع لذي قار بسبعين الف رحلة مدرسية

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..تبرعت هيئة الحشد الشعبي بسبعين الف رحلة مدرسية الى مديرية تربية محافظة ذي قار ، واطلاق عدد من الحملات الخدمية المختلفة .

وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار احمد الخفاجي ان ” المحافظ استقبل وفدا من الدائرة الهندسية في هيئة الحشد الشعبي الذي تبرع بسبعين الف رحلة مدرسية ، اضافة الى ارسال اليات متعددة لكري وتطهير الانهر والجداول لدعم الواقع الزراعي والاروائي في المحافظة “.

ونوه الى ان ” الهيئة وعدت بارسال جهد الي اخر لدعم عمليات التاهيل والتنظيف ، والحملات الخدمية التي تقوم بها بلديات ذي قار “.