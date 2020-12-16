الحسناوي : قانون زراعة الاعضاء اصبح جاهزا للتصويت عليه

المستقلة / – أكدت لجنة الصحة النيابية، جاهزية قانون زراعة الأعضاء للتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت عضو لجنة الصحة النيابية اكتفاء الحسناوي، في تصريح لصحيفة ”الصباح تابعته المستقلة ”: ان “قانون زراعة الأعضاء جاهز للتصويت بعد ان قرئ القراءتين الاولى والثانية، ومن المفروض التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة”.

واضافت: “أنه تم حل اعتراضات اللجنتين القانونية والاوقاف، وإضافة ملاحظاتهم كافة الى القانون”، مشيرة الى ان “اغلب الاعتراضات تنصب بشأن تعديل بعض الفقرات اللغوية، وهو ما تمت معالجته من خلال اقتراحات لجنة الاوقاف”.