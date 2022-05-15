الحزن والقلق يملأ قلب جمهور كاظم الساهر

المستقلة /- عبّر جمهور الفنان العراقي كاظم الساهر، عن قلقه على حالة القيصر الصحية وذلك بعد تداول مقطع فيديو من كواليس حفله الذي أقيم في الرياض الأسبوع الماضي، بمناسبة احتفالات عيد الفطر.

وظهر الساهر في الفيديو وهو يصعد الدرج بصعوبة، وكأنّه يعاني من مشكلة صحيّة في قدميه، ما اثار التساؤلات حول وضعه الصحي وطبيعة اصابته، وخاصة بعد تداول فيديو آخر يوثق تعرض قدمه للإصابة، قبل مغادرته لمسرح أبو بكر سالم في الرياض، حيث أمسك قدمه بشكل غير مباشر بعد انتهاء الحفل.

وكان كاظم الساهر، قد كشف في حفله الذي أقيم في لوس أنجلوس، في مارس الماضي، عن إصابته بكسر في قدمه، قائلا: “سامحوني أنا عندي رجل مكسورة ومش قادر أتحرك كتير.. وواقف بالعافية”، لتنهال تعليقات المتابعين الذين تمنوا الصحة والسلامة للفنان المحبوب.

على صعيد آخر، أقام كاظم الساهر، مساء أمس الخميس، أولى حفلاته في موسم جدة 2022 على مسرح “بنش مارك”، وسط حضور جماهيري كبير، قدم فيه مجموعة من أغانيه الشهيرة منها: قصيدة الحزن، وعلمني حبك، وهل عندك شك، وحب، وغيرها، وتوقف الساهر عن الغناء لبرهة، ليخاطب الجمهور الكبير قائلا ”ما أحلاكم“ قبل أن يعلو الصياح مجددا، ويتابع الفنان أغانيه، كما أحيا قبل أيام حفلاً غنائياً في الرياض، على خشبة مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض.

 

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