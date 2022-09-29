الحزب الديمقراطي يكشف الهدف وراء تقديم الحلبوسي استقالته

المستقلة/- كشفت كتلة الـحـزب الديمقراطي الـكـردسـتـانـي في البرلمان العراقي، الخميس، الهدف وراء تقديم محمد الحلبوسي استقالته من رئاسة مجلس النواب ومن ثم تجديد الثقة له، فيما أشارت إلى أن المرحلة الحساسة “انتهت”.

وقـالـت رئـيـسة الكتلة، فـيـان صــبــري، فــي تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، “نتمنى أن تكون هناك نهاية للمرحلة الحساسة التي مضت وكانت مرحلة خطيرة وانتهت”.

وأضافت صـبـري، “هناك تفاهم سياسي بين القوى السياسية على إدامة العملية السياسية مـن خلال أول جلسة للبرلمان”، وبينت أن “الحلبوسي قدم مسبقاً رؤيته بشأن الاستقالة”.

وتابعت، أن “هناك رؤيــة للحلبوسي بشأن تجديد التصويت بالنسبة له لأن هناك 73 نائباً جديداً في داخل مجلس النواب يجب أن ينال ثقتهم، وهذه الرؤية الخاصة تحسب له”.