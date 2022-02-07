الحزب الديمقراطي يؤكد.. لن نقدم بديلا لـ زيباري كمرشح لرئاسة الجمهورية

المستقلة /- اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، ان حزبه لن يقدم بديلا لهوشيار زيباري كمرشح لرئاسة الجمهورية، لافتا الى ان قرار المحكمة الاتحادية واضح ولم يستبعد زيباري بشكل نهائي.

وقال عبد الكريم في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “المحكمة أصدرت قراراً ولائيا بإيقاف ترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وبانتظار ماسيصدر منها بشكل نهائي خلال الأيام القادمة، كما حصل بجلسات المحكمة عند اختيار هيئة رئاسة البرلمان”.

وأضاف ان “قرار المحكمة يعتبر غير نهائي، حيث مازال زيباري مرشحا للمنصب المذكور”، لافتا الى ان “الحزب الديمقراطي لن يقدم بديلا لزيباري كمرشح لرئاسة الجمهورية”.

وبين ان “مشاركة الحزب من عدمه في جلسات اختيار رئيس الجمهورية مرهونة بما تقرره قيادة الحزب والمكتب السياسي، حيث ان الامر متروك وفق مايقرروه”.