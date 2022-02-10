الحزب الديمقراطي: بديل هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية قد يكون فؤاد معصوم

المستقلة /- حسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، الجدل حول المرشح البديل لمنصب رئاسة الجمهورية.

وذكر سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني لإذاعة “صوت أمريكا/ القسم الكردي”، وتابعته المستقلة، انه “لم يكن منصب رئيس الجمهورية مجديا لكردستان، وأنا اتعجب ان ندخل في معركة لي الأذرع مع الاتحاد الوطني الكردستاني على هذا المنصب”، موضحاً “نحن بحاجة إلى مرشح احتياطي، ربما فؤاد معصوم”.

واضاف ميراني “لقد اتخذ برهم صالح بعض الخطوات التي ما كان ينبغي ان يتخذها، وأضر بالأكراد وانه لم يستخدم كفاءته لصالح الكرد”.

وتابع ميراني “لا نحن ولا الاتحاد الوطني الكردستاني يمكن ان نكون معارضين، نريد ان نخدم التجربة الفدرالية في بلدنا ولن نختار المعارضة”.

وختم ميراني بالتأكدي على انه “ليس مطروحا لتسنم منصب رئيس الجمهورية”، داعياً الى “اخراج اسمه من القائمة”.

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