الحزب الإسلامي يدعو الحكومة العراقية للمساهمة في إعمار غزة

المستقلة/-دعا الحزب الإسلامي، الحكومة العراقية، للمساهمة في اعادة إعمار قطاع غزة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الحزب في بيان صحفي إنه إذ يشيد بانتصارات أبطال فلسطين، فهو يدعو الحكومة العراقية للمساهمة في اعادة إعمار قطاع غزة لتبقى بصمة العراق مستمرة في ارض فلسطين، وهي بصمة سجلها التاريخ سابقاً دفاعاً وتضحيات، واليوم تحتاجها اعماراً وبناءً.

وأشار الى إن المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة، والتحديات الضخمة التي تواجهها أرض فلسطين بشكل مستمر، تستلزم وقفة عاجلة لإسناد أبطالها وهم يتحملون مهمة حماية مقدسات المسلمين، وصد اعتداءات الكيان الصهيوني الغاصب، لذلك فنحن نتطلع أن تكون للعراق وقفته المشرفة في اسناد القضية الفلسطينية.

وتابع: ان المساهمة في اعمار ارض فلسطين، يعد نهوضاً بمهمة عربية وإسلامية فأبراج غزة التي دمرتها آلة الحرب العدوانية، تنتظر يد العراق البارة، بأمتها لتعيد لها النهوض والاعمار، وكلنا ثقة بان العراق خير من يقوم بهذا الواجب العربي والإسلامي المنشود.