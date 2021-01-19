الحزب الإسلامي: الالتزام بإجراء الانتخابات مسؤولية وطنية واجبة التنفيذ

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المستقلة..شدد الحزب الإسلامي العراقي، على ان الالتزام بإجراء الانتخابات يمثل مسؤولية وطنية واجبة التنفيذ، مضيفاً بأن تأجيل موعدها الذي جرى ينبغي أن يكون الأخير والنهائي دون مماطلة أو تسويف.

وبين الحزب في تصريح صحفي أصدره بهذا الخصوص، ان مطالب العراقيين، وفي مقدمتها اجراء الانتخابات المبكرة، تمثل اولوية وسبيلاً للإصلاح الذي ننشده جميعاً بعد هذه السنوات من المعاناة والعجز المستمر في تحسين واقع ابناء شعبنا.

وأشار الى أنه سوف يتابع جدول العمليات الذي صدر من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وان يتم تنفيذه ضمن التوقيتات التي تم تحديدها.

كما نبه إلى ان ضمان نزاهة الانتخابات لا يقل أهمية عن الالتزام بإجرائها، فبدون ذلك سيبقى الحال على ما هو عليه، وسيعاد المشهد المؤسف يوماً بعد آخر، مطالباً باعتماد البطاقة البايومترية حصراً والغاء الالكترونية قصيرة الأمد، واجراء العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع،  وتوفير الاشراف الأممي والدولي عليها، فذلك وحده الكفيل بنجاحها دون تلاعب أو تزوير.

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