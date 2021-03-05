الحرس الثوري يعلن عن إحباط محاولة اختطاف طائرة ايرانية

المستقلة/- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إحباط محاولة خطف طائرة كانت تقوم برحلة داخلية مساء الخميس.

وقال، في بيان، “إن مؤامرة خطف طائرة من طراز فوكر 100 تابعة لشركة الخطوط الوطنية الإيرانية، أحبطت من خلال يقظة قوات وحدة أمن الطيران التابعة للحرس الثوري”.

وأشار الحرس الثوري الإيراني، إلى أن “الطائرة، أقلعت عند الساعة (18,40 بتوقيت جرينتش)، مساء الخميس، من مطار أهواز في جنوب شرق إيران، وكانت متوجهة إلى مشهد بشمال غرب البلاد”.

وتابع البيان: “هبطت الطائرة اضطراريا في مطار أصفهان (وسط) واعتقل خاطفوها”، دون إعطاء تفاصيل حول طريقة إحباطها.

ولفت إلى أن “ركاب الطائرة غادروا إلى وجهتهم عبر رحلة أخرى وهم في صحة جيدة”، مؤكدا أن “تحقيقا يجري حول هذه المسألة”.

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