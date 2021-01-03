الحرس الثوري : امريكا تعبت وهي تنتظر انتقام إيران لقاسم سليماني

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، إن بلاده لا تستبعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بأي حماقة ضدها.

وأجرت وكالة “أر تي”، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع رمضان شريف، أوضح من خلالها أن “الولايات المتحدة تعبت من حالة الاستنفار، وهي تنتظر انتقام إيران لقاسم سليماني”.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري: الفرصة لا تزال متاحة أمام إيران للانتقام لقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني، وهذا أمر حتمي سيتم في الزمان والمكان المناسبين.

وأكد أن بلاده من تحدد زمان ومكان الانتقام لقاسم سليماني، وليس الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، مشددا على أن “الثأر لا بد أن يحقق أكبر تأثير على العدو، وأكبر دعم من العالم الإسلامي”.

وفي السياق نفسه، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن “مقاتلي فيلق القدس، سيقربون تاريخ الاستكبار من نهايته”.

وفي رسالة وجهها إلى قائد فيلق القدس، العميد إسماعيل قاآني، أشاد اللواء سلامي، “بإخلاصه وروحه الطاهرة وقلبه السليم وأفكاره وقيادته المميزة والشجاعة التي جعلت هذه القوة في مستوى جديد من الجهاد العظيم ضد نظام الهيمنة وأذنابه”، وذلك حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

واعتبر “وجود قائد قوة القدس الزاخر بالقيم المعنوية والثورية بشارة لصفحات مشرقة من التقدم في جبهة المقاومة وإيجاد تحرك جديد في مسار الصحوة الإسلامية”.

وحيّا القائد العام للحرس الثوري، روح القائد الراحل الفريق الحاج قاسم سليماني، الذي “آلم وأحزن فراقه قلوبنا جميعا وسيضمن دمه المقدس سقوط الاستكبار العالمي وتحرر مظلومي ومستضعفي العالم”، مؤكدا أن المقاتلين بلا حدود في قوة القدس تحت القيادة المقتدرة والخالصة للعميد قاآني سيقرّبون تاريخ الاستكبار من نهايته”.

ويصادف، اليوم الأحد، الذكرى الأولى لاغتيال القائد السابق لـ”فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية، بغداد، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.