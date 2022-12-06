الحرس الثوري الايراني يعلن عن توقيف “مخربين” على صلة بدول أوروبية

المستقلة/- أعلن الحرس الثوري في ايران الثلاثاء توقيف اثني عشر شخصاً بتهمة الانتماء إلى “مجموعة من المخربين” على صلة بدول أوروبية.

وقال الحرس الثوري لمحافظة مركزي في وسط إيران في بيان نقلته وكالة تسنيم إن “أعضاء هذه الشبكة حاولوا، بقيادة عملاء معادون للثورة يعيشون في ألمانيا وهولندا، الحصول على أسلحة وينوون (…) القيام بأنشطة تستهدف الأمن القومي”.

وأضاف “تم القبض عليهم” و “فشلت خطتهم بإثارة أعمال شغب” دون تحديد مكان وتاريخ هذه الاعتقالات. كما نبه الحرس الثوري من وقوع مزيد من “الأعمال الإرهابية”.

وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعدما أوقفتها “شرطة الأخلاق” في 16 أيلول/سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وتتهم السلطات التي تتحدث عن أعمال شغب، الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين وكذلك الجماعات الكردية المتمركزة في الخارج بأنهم المحرضون على هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.

والأسبوع الماضي، أعلن قائد بالحرس الثوري أن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن، كما تم اعتقال آلاف الأشخاص.

 

المصدر: يورونيوز

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