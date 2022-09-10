الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في الخليج لتهريب وقود الديزل

المستقلة/- ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية، السبت، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة أجنبية في الخليج، بتهمة تهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد.

وأفادت الوكالة بأنه تم تسليم أفراد طاقم السفينةالأجانب وعددهم سبعة والذين لم يكشف عن هوياتهم، إلى السلطات المعنية، بدون الخوض في تفاصيل حول جنسية السفينة أو طاقمها.

وتعمل إيران، التي لديها بعض من أرخص أسعار الوقود في العالم، بسبب الدعم الكبير وانخفاض قيمة عملتها المحلية، على التصدي لعمليات تهريب الوقود المنتشرة سواء عن طريق البر إلى الدول المجاورة، أو عن طريق البحر إلى دول الخليج العربية. واحتجز الحرس الثوري عدة سفن في الأشهر القليلة الماضية بتهمة تهريب الوقود في الخليج.

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