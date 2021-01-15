الحرام الشعبي في العراق يعلن عن تشكيل حركة لدخول الانتخابات الجديدة

المستقلة /… أعلن ناشطون في الحراك الشعبي العراقي تشكيل تكتل سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في حزيران2021 .

وأعلن علاء الركابي احد ابرز الناشطين في ذي قار في مؤتمر صحفي عقد بمحافظة المثنى مع عدد من الناشطين تشكيل “حركة امتداد”.

وقال الركابي خلال إعلان الحركة إن التكتل الجديد سيعمل على “مواجهة فساد النظام الحالي”.

وأضاف أن “حركة امتداد ستنتهج المعارضة، في حال عدم حصولها على الأغلبية في الانتخابات”.

وجرى إعلان تأسيس الحركة الجديدة بحضور ناشطين في الحراك الشعبي من عدة محافظات بينها ذي قار، والمثنى، وبابل، والديوانية.

وبدأ الحراك الشعبي في العراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.( النهاية)