الحبس الشديد لاربعة مدانين سرقوا اجهزة طبية من مستشفى اليرموك

المستقلة/-أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق اربعة مدانين عن جريمة سرقة اجهزة طبية من مستشفى اليرموك.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن “محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة نظرت في قضية اربعة مدانين سرقوا اجهزة طبية عدد (2) نوع نيو لايزر بقيمة ثمانمئة واثنين وتسعين الف دينار وقضت على كل واحد منهما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات”.

وأضاف أن “المدانين الاربعة هم موظفون في مستشفى اليرموك اعترفوا بكل تفاصيل الجريمة بعدما استغلوا وظيفتهم والاستيلاء بغير حق على الاجهزة الطبية ، لافتا إلى أن ” الاحكام بحقهم استنادا لاحكام المادة ٤٤٤/ رابعاً وحادي عشر من قانون العقوبات”.

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